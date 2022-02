Tecno s’associe à HackerOne

TECNO Security Response Center (SRC) a annoncé ce jeudi 17 février 2022 son nouveau partenariat avec HackerOne, fournisseur le plus fiable au monde de solutions de piratage éthique.

Le partenariat représente une démarche stratégique de la part de TECNO pour lutter de façon préventive contre la cybercriminalité et protéger sa base mondiale d’utilisateurs en expansion contre les risques de sécurité potentiels. Ce partenariat récemment annoncé avec HackerOne s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par TECNO pour améliorer ses capacités de protection des logiciels après la mise en place du SRC de TECNO en 2021.

TECNO SRC prend l’initiative d’améliorer les capacités de protection du matériel grâce à son programme de primes aux bugs qui favorise la coopération et les échanges entre TECNO et les experts, chercheurs et organisations du secteur de la sécurité. « En tant que fabricant de smartphones de premier plan présent sur plus de 70 marchés émergents, TECNO connaît bien la façon dont ses appareils peuvent être déployés pour le meilleur et pour le pire. Si nous nous attachons à mettre nos technologies de pointe à la portée de nos utilisateurs, notre priorité absolue reste de mettre en place de nouvelles défenses, comme notre toute récente collaboration avec HackerOne, pour protéger nos utilisateurs des menaces potentielles », a déclaré Stephen Ha, directeur général de TECNO.

Grâce à son approche préventive de la cybersécurité et à son processus très efficace de test des systèmes, de détection des bugs et de correction des vulnérabilités, HackerOne s’est imposé comme le partenaire privilégié de TECNO. HackerOne s’associe à la communauté mondiale des pirates informatiques pour détecter les problèmes de sécurité les plus importants avant qu’ils ne soient exploités par de dangereux pirates. HackerOne a travaillé avec des institutions gouvernementales et des entreprises du monde entier.

Pour Fifi Handayani, responsable en chef de la réussite client chez HackerOne, l’’espace numérique, en particulier à la limite comme les smartphones, demeurera à l’avenir une grande frontière pour la criminalité. « Nous nous réjouissons de soutenir TECNO SRC en l’aidant à éliminer les failles de sécurité potentielles pour ses utilisateurs. Nous nous réjouissons de voir TECNO prendre cette mesure essentielle pour protéger ses utilisateurs », a-t-il ajouté.

Avec le vivier de talents de HackerOne, qui regroupe les meilleurs hackers éthiques, les systèmes de qualité de TECNO seront plus solides en termes de sécurité informatique face à des escroqueries et des outils de piratage plus sophistiqués. Les utilisateurs vont pouvoir profiter des produits de TECNO en toute tranquillité d’esprit et se réjouir du développement de nouvelles fonctions de cybersécurité dans un proche avenir.

Source : Tecno Security Response Center (SRC)

