TV5 MONDE et Factoscope.fr s’associent pour lutter contre la désinformation

TV5MONDE annonce la signature d’une convention de partenariat avec FACTOSCOPE.FR pour lutter contre la désinformation et développer l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans le monde francophone.

La chaîne francophone mondiale TV5MONDE et le portail de ressources francophones pour mieux s’informer FACTOSCOPE.fr unissent leurs forces pour une approche éclairée et réfléchie de l’information. Dans un monde ultra-connecté, les rumeurs, les thèses conspirationnistes et la désinformation constituent une menace pour les libertés et les démocraties il est fondamental d’adopter les bonnes pratiques pour apprendre à distinguer le vrai du faux. C’est dans cette perspective que TV5MONDE et FACTOSCOPE.fr développeront des projets éditoriaux et pédagogiques communs destinés à l’éducation aux médias et à l’information de tous les publics.

Lutter contre les fausses nouvelles

Depuis 2018, TV5MONDE propose A VRAI DIRE un programme court hebdomadaire de vérification de l’information internationale, diffusé sur les réseaux sociaux et en linéaire.

FACTOSCOPE.fr est un acteur reconnu dans la lutte contre la désinformation. En partenariat avec l’ONG Nothing2Hide et CFI notamment, il met à disposition de tous des ressources destinées à la vérification des faits et à l’éducation aux médias et de l’information (EMI).

Des ressources pedagogiques partagées

TV5MONDE et FACTOSCOPE FR conçoivent des fiches pédagogiques et des exercices en ligne pour aider à comprendre le rôle et le travail des médias, ainsi qu’à décrypter le monde de l’information au sens large, tout en développant un esprit critique dans un cadre éducatif.

Cette nouvelle collaboration vise d’une part à mutualiser leurs ressources pédagogiques à destination des enseignants et des apprenants, et d’autre part à promouvoir les formations liées à la vérification de l’information et à la compréhension des risques informationnels.

Actions auprès des scolaires

TVSMONDE renouvelle sa participation à la Semaine de la presse et des médias dans l’école, événement organisé par le CLEMI. Des rencontres entre journalistes et élèves sont programmées dans les locaux de la chaîne dans les établissements scolaires ou en visioconférence, notamment avec des établissements de AEFE (Agence pour l’Enseignement français à l’étranger). TVSMONDE participe également au jury des concours scolaires Médiatiks et Zéro cliché pour l’égalité filles-garçons.

