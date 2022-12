Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi le dernier Tofa, le nouveau filon de certains de mes Neveux Bokonon, pour bouffer un peu les politiciens, a prédit globalement une bonne année 2023 pour le pays , avec quand même au passage, entre autres, une mise en garde aux "les femmes infidèles"...Il est vrai que le chapelet pour consulter le Fa ou sa tablette, est toujours aux mains d’hommes volages, adultères et vagabonds, l’Oracle ne peut voir que la paille entre les fesses des femmes ,mais jamais la grosse poutre qu’ils ont dans le derrière...

Ceci dit, en tout cas, le Tofa n’a pas prédit de famine qui va décimer la population des "pauvres boulangers" de l’Ouémé-Plateau et de l’Atlantique-Littoral, dont une délégation était allée défendre le pain mercredi dernier, en audience chez mon Neveu Louis VLAVONOU ; lui annonçant que du fait de l’explosion du prix du blé et du carburant, la moitié des boulangeries aurait déjà fermé...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que moins de bromure de potassium et de formol au petit déjeuner , ne peut que faire du bien aux Béninois, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

