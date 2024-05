TDB ET BOAD établissent un partenariat pour stimuler le commerce au Sénégal

Le Groupe de la Banque pour le commerce et le développement d’Afrique orientale et australe (TDB) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont signé le 28 mai 2024, un protocole d’accord visant à favoriser la collaboration en matière de financement du commerce et du développement au Sénégal, pays membre du Groupe. La signature de cet accord a eu lieu au siège de TDB, centre opérationnel de l’institution, en présence de M. Admassu TADESSE, Président Directeur Général de TDB, et de M. Serge EKUE, Président de la BOAD.

Le Sénégal est devenu membre du Groupe TDB en 2022, ouvrant effectivement le pays au commerce axé sur l’impact et au financement du développement par TDB pour le secteur privé, les institutions financières et l’État. Dans la perspective de développer cette relation nouvellement établie avec le Sénégal, l’accord avec la BOAD vise à explorer les opportunités de cofinancement et d’investissement dans le pays, dans les secteurs tels que l’énergie, les infrastructures, les soins de santé, l’éducation, les institutions financières, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’immobilier, y compris le logement social, et le financement du tourisme pour les MPME.

L’accord établit un cadre favorisant la collaboration sur des opérations éligibles susceptibles de contribuer à une croissance économique stable et durable, tout en renforçant la coopération économique et commerciale dans les secteurs spécifiés.

En outre, les deux parties s’engagent à faciliter les échanges d’informations et de compétences. Cet effort de collaboration vise à améliorer les connaissances, à mettre en évidence les domaines de coopération future et à favoriser une relation de croissance, d’apprentissage et de développement mutuels.

En réaction à la signature de cet accord, M. Admassu TADESSE, Président Directeur Général du Groupe, affirme que « cette collaboration avec la BOAD est la bienvenue, alors que nous nous préparons à soutenir la croissance économique, le commerce et le développement durable au Sénégal ».

Mme Mary KAMARI, Directrice Exécutive du Fonds pour le Commerce et le Développement (FCD) et Directrice des Affaires Générales et des Relations Investisseurs du Groupe, a, pour sa part, déclaré : « Notre coopération avec la BOAD est en phase avec l’engagement du Groupe TDB à promouvoir le commerce et l’intégration économique intra-africains dans le cadre de la ZLECAf et des ODD. Nous nous réjouissons de cet effort commun visant à améliorer notre base de connaissances et à créer de nouvelles perspectives de coopération, en promouvant une relation solide qui favorise la croissance mutuelle et le cofinancement sur le marché sénégalais. »

Pour M. Serge EKUE, Président de la BOAD : « La signature de cet accord entre TDB et la BOAD est une véritable réussite, qui traduit notre volonté de mutualiser nos efforts pour faire progresser la croissance économique, l’intégration régionale et le développement durable au sein de nos États membres, et notre ambition d’y parvenir par le biais de solutions de financement innovantes, axées sur l’impact. »

La signature de ce protocole d’accord traduit l’engagement de la BOAD et du Groupe TDB à promouvoir la croissance économique, l’intégration régionale et le développement durable en Afrique de l’Ouest, où, en plus du Sénégal, le Ghana est également devenu membre du Groupe en 2022.

Source : BOAD

À propos de TDB

Créée en 1985, la Banque pour le commerce et le développement d’Afrique orientale et australe (TDB) est un groupe régional africain de financement du développement de premier ordre, dont la mission est de financer et de favoriser le commerce, l’intégration économique régionale et le développement durable. Fort d’une base d’actifs de 10 milliards de dollars américains, le Groupe TDB compte 25 États membres africains qui, aux côtés de pays membres non-régionaux et d’investisseurs institutionnels d’Afrique, d’Europe et d’Asie, forment la communauté d’actionnaires de TDB.

Le Groupe compte plusieurs filiales et unités commerciales stratégiques, y compris Trade and Development Bank (TDB), TDB Group Asset Management (TAM), Trade and Development Fund (TDF), TDB Captive Insurance Company (TCI), la société de gestion du fonds ESATAL et TDB Academy.

À propos de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest », en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (FEM, FA, FVC).

Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre Régional de Collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé pour l’identification et le développement de projets MDP. Elle est membre actif de l’International Development Finance Club (IDFC) qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement.

