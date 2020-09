Assassiné en 1963 soit trois ans après avoir prononcé le discours historique de l’indépendance du Togo, Sylvanus Olympio se révèle toujours un homme atypique qu’a connu le continent africain.

Pour mieux connaître ce personnage historique, 24 heures au Bénin est allé sur les traces de ce panafricaniste hors pair, qui n’a pu voir son rêve réalisé.

Acte 1 : Sylvanus, un homme complet !

Né le 6 septembre 1902 à Kpando dans le Togo allemand (partie du territoire résultant de la division de la colonie allemande entre la France et le Royaume-Uni après la défaite de l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale) de Epiphanio Elpidio Olympio (1873-1968) et de Fidélia Afe (1862-1967), Sylvanus Olympio avait une vie réussie tant sur le plan académique, sociale que politique.

Elpidio, son père, fut un richissime commerçant et planteur de cocoteraies, né d’une femme yoruba, princesse nigériane d’Abéokuta, et de Francisco da Silva Olympio, un Afro-brésilien qui récupérait des esclaves établis à Agoué dans le but de les élever.

Par contre, sa mère était une mamprusi, une ethnie de la région de Dapaong, au nord du Togo.

Sylvanus est donc une pur produit de métissage parfait. Son éducation aussi en est une parfaite illustration.

En effet, Sylvanus Olympio a fait ses études primaires à la Mission catholique allemande et à lécole coloniale française à Lomé, puis ses études secondaires dans le système anglais, à Kpando, au Togo britannique.

En 1920, Sylvanus Olympio quitte l’Afrique pour poursuivre ses études à Londres, où il obtint son baccalauréat (la London Matriculation) puis un diplôme en économie politique, en 1926, à la London School of Economics. Il suivit ensuite des études supérieures en droit international à Dijon, en France, puis à Vienne, en Autriche.

Sylvanus Olympio eut églement une carrirère professionnelle exceptionnelle. En 1927, à la sortie de ses études, il est recruté par La Lever Brothers Company à Londres. Un an plus tard, il rentre en Afrique, où il est affecté d’abord comme adjoint au directeur général de la compagnie Unilever, à Lagos, au Nigéria, avant d’être muté comme chef de la société à Hô, au Ghana.

En 1932, Sylvanus Olympio est muté au Togo, où il est nommé directeur général Togo de la United Africa Company (UAC), filiale du groupe Unilver en zone francophone. Il entrera plus tard en politique pour mettre son savoir-faire au service de son pays.

(à suivre)

Romain Cokou

En images la maison du père de Sylvanus Olympio a Agoué

