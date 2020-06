Séraphin Nambima prend les rênes de Cobly

Le nouveau maire de la commune Cobly Séraphin Nambima a été installé ce lundi 8 juin 2020 au cours d’une cérémonie présidée par le préfet de l’Atacora, Lydie Chabi Nah.

L’élu de l’Union Progressiste (UP) succède à Théophile Nékoua à la tête de l’hôtel de ville de Cobly pour les six prochaines années. Il sera assisté de Cédic Timbèdjè Douté et de Toussaint Monté Sinwonko respectivement 1er et 2ème adjoints au maire.

Jacques Théophile Sambiéni, Adolphe Sambiéni, Iloko Pascal Kolani et Martin Kombetto sont les chefs d’arrondissements de Cobly centre, Tapoga, Datori et Kountori.

La commune Cobly est située dans du département de l’Atacora.

A.A.A

