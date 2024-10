Sèmè-City et EbonyLife Media en partenariat pour révolutionner le cinéma béninois

Un partenariat entre Sèmè-City et Ebony Life Media permet aux jeunes cinéastes béninois, d’exprimer leurs talents. Le hub d’innovation béninois et le géant africain de la production audiovisuelle ont signé un accord pour la création du Sèmè City Film Lab.

Un programme d’incubation innovant va bientôt révolutionner le cinéma béninois. Dénommé Sèmè City Film Lab, il est mis en œuvre grâce à un partenariat entre Sèmè-City et EbonyLife Media. L’objectif de ce programme qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale, est de « doter les jeunes talents béninois des compétences nécessaires pour exceller dans les industries de l’écran, et d’offrir une opportunité unique de financement et de production pour des projets sélectionnés, y compris des courts-métrages et des pilotes TV ». Il s’agit selon un communiqué de Sèmè-City, d’une « réponse innovante aux besoins des aspirants scénaristes et producteurs de contenu pour le cinéma et la télévision ». Le programme selon ce communiqué, propose un cursus éducatif complet, des opportunités de mentorat et un accès à une communauté créative dynamique au Nigéria et au-delà. La première cohorte inclura trente jeunes talents, sélectionnés pour leur potentiel et leur passion, sans considération de leur expérience préalable dans le cinéma et la télévision. Le programme met particulièrement l’accent sur l’inclusion des jeunes femmes, assurant ainsi une plus grande diversité et représentation.

Sèmè City Film Lab, est un programme de formation complet combinant théorie et pratique. D’une durée totale de 14 mois, il est structuré en deux phases : une phase d’apprentissage de 6,5 mois suivie d’une phase de production intensive de 7 mois. « Les participants recevront une formation à la fois théorique et pratique couvrant tous les aspects de l’écriture de scénario et de la production cinématographique. Les modules de formation incluent le développement narratif, la création de personnages, l’écriture de dialogues, le développement de l’histoire, la planification de la préproduction et les processus de postproduction », renseigne le communiqué qui précise par ailleurs que l’objectif est d’équiper les participants des compétences nécessaires pour produire un contenu cinématographique captivant et commercialisable, stimulant ainsi la production en République du Bénin.

