Samuel Eto’o a perdu son père David Eto’o

La grande légende camerounaise Samuel Eto’o, aujourd’hui président de FECAFOOT, a perdu son père ce lundi 17 Avril 2023.

David Eto’o est décédé à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie.

Voici un

hommage que Samuel Eto’o a rendu à son père de son vivant il y a quelques années : « Tu m’as toujours pris par la main pour me montrer le chemin à suivre. Tu as fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui, en me transmettant des valeurs d’amour, de partage et de travail. Quand on est plus jeune, nos parents nous encadrent, nous protègent et nous donnent tout ce qu’ils ont de plus cher, alors quand nous grandissons ne manquons jamais une occasion de leur retourner l’ascenseur et de leur dire un simple « Je t’aime ».

Je t’aime Papa ! »

Nos condoléances à l’ex-joueur du Real Madrid, FC Barcelone, Chelsea, Inter Milan…

