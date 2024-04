Tottenham vs Arsenal et plus encore : découvre les meilleurs matchs du week-end européen !

Les 27 et 28 avril, plusieurs matchs passionnants seront joués dans les grands championnats européens, et les meilleures cotes du bookmaker fiable 1xBet ne laisseront aucun doute sur la bonne réponse à la question Quel est le meilleur site pour parier sur le football ? N’oublie pas le jeu responsable et place tes paris via le lien sur les batailles de géants européens !

RB Leipzig vs Borussia Dortmund

Dortmund accuse 2 points de retard sur les Bulls dans la course à la 4ᵉ place de la Bundesliga. Cependant, le choc du 27 avril ne sera pas nécessairement un match clé, car 5 équipes représenteront certainement l’Allemagne en Ligue des champions la saison prochaine.

Le Borussia a 12 points d’avance sur l’Eintracht, sixième, et peut difficilement échapper de penser au match à venir contre le PSG. Cette situation crée des opportunités supplémentaires pour le RB Leipzig : les Bulls sont en excellente forme et ont pris 19 points lors des 7 dernières journées en Bundesliga. Dans le même temps, le RB Leipzig a remporté trois matches consécutifs à domicile contre le Borussia Dortmund et cherche à prolonger cette série. Dortmund est considéré comme un outsider, mais il ne faut pas sous-estimer les Jaune et Noir - après tout, ils n’ont pas perdu à l’extérieur en championnat depuis le mois de novembre, bien que dans cette période, ils aient eu l’occasion d’affronter le Bayer et le Bayern.

Cotes : V1 - 1.798, X - 4.45, V2 - 4.26

Juventus Turin vs Milan AC

L’AC Milan a assuré sa présence en Ligue des champions, mais pour la deuxième saison consécutive, il restera sans trophée. Le Scudetto 2021/2022 n’est plus une indulgence pour Stefano Pioli - après la défaite contre la Roma en quart de finale de l’Europa League, la direction du club est peu encline à poursuivre la coopération et cherche déjà un nouvel entraîneur.

La Juventus n’a remporté que 2 de ses 12 derniers matches en Serie A et se trouve plus bas que l’AC Milan au classement. Mais la position de la Vieille Dame peut être qualifiée de sûre : l’Italie sera représentée par au moins 5 clubs en Ligue des champions la saison prochaine, et l’équipe de Massimiliano Allegri se trouve à 10 points de la 6ᵉ place.

La priorité de la Juventus cette semaine est le match retour de la demi-finale de la Coupe d’Italie contre la Lazio : les Bianconeri veulent remporter leur premier trophée depuis 2021 et donner un coup d’accélérateur à la saison en cours. Dans le même temps, le match du 27 avril est très important : l’équipe turinoise n’a pas réussi à battre les Milanais sur leur terrain depuis 2019 et tentera de rompre une longue série d’échecs.

Cotes : V1 - 2,256, X - 3,535, V2 - 3,455

Tottenham vs Arsenal

Arsenal ne s’est pas effondré après la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions et a fait preuve de confiance face à Wolverhampton (2-0) à l’extérieur. Cette semaine, l’équipe de Mikel Arteta jouera deux derbies contre Chelsea et Tottenham. À l’issue de ces rencontres, on saura si les Gunners sont prêts à se battre pour le titre de l’EPL jusqu’à la dernière journée.

Le déplacement à Tottenham ne sera peut-être pas facile, mais Arsenal aborde le derby du nord de Londres avec un excellent bilan. Les Gunners ont marqué 22 buts lors de leurs 6 derniers matches à l’extérieur et n’ont jamais encaissé de but, ce qui constitue la meilleure série de l’histoire de l’EPL. La saison dernière, Arsenal s’est imposé aux Spurs après une longue pause et le 28 avril, ils ont l’intention de montrer qui est le patron dans le nord de Londres.

Tottenham, après l’écrasante défaite 0:4 contre Newcastle, a aggravé ses perspectives dans la lutte pour une place dans le top 4 - l’écart avec Aston Villa est de 6 points avec 2 matches encore à jouer et un calendrier chargé.

Au premier tour, les Spurs ont tenu bon contre Arsenal (2:2), Liverpool (2:1) et Man City (3:3). Mais l’équipe sera-t-elle capable d’être aussi convaincante dans les batailles contre les équipes du top 3 à la fin de la saison ?

Cotes : V1 - 3,655, X - 4,21, V2 - 1,983.http://1xplayers.com/GYMNpRtz

(pour le code promo) Quel est le meilleur site pour parier sur le football ? Inscris-toi chez 1xBet, obtiens *** bonus en utilisant le code promo ****, n’oublie pas de jouer de manière responsable et de parier avec les meilleures cotes sur les principaux matchs du week-end européen. Le meilleur bookmaker d’Afrique est convaincu que notre aperçu t’aidera à faire les pronostics les plus précis.

(sans code promo) Quel est le meilleur site pour parier sur le football ? Place tes paris avec les meilleures cotes sur les principaux matchs du week-end européen chez 1xBet et n’oublie pas de jouer de manière responsable. Le meilleur bookmaker d’Afrique est convaincu que notre aperçu t’aidera à faire les pronostics les plus précis.

24 avril 2024 par