Le Maroc bat la Libye et rejoint l’Angola en finale

Hôte de la compétition, le Maroc s’est qualifié pour la finale de cette 7e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal ce vendredi soir. Les Lions de l’Atlas ont battu la Libye 6 buts à 0 en demi-finale.

Dans cette deuxième demi-finale, Soufian El Mesrar et Bilal Bakkali sont auteurs chacun d’un doublé. Youssef Jouad et Anas El Ayyane ont marqué également chacun un but pour porter le score à 6 buts à 0. Une victoire méritée puisqu’à l’entame du match, les Marocains ont mis l’équipe libyenne sous une pression offensive qui leur a permis de prendre l’avantage avec deux buts marqués en quatre minutes de jeu.

Avec cette qualification en finale de cette CAN de Futsal, le Maroc valide aussi son billet pour la Coupe du Monde de Futsal prévue en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.

Dans l’autre demi-finale disputée plus tôt, la sélection angolaise s’est qualifiée pour la finale en s’imposant à son homologue égyptienne par 7 buts à 3, validant également son ticket pour la Coupe du monde.

J.S

20 avril 2024 par ,