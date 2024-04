La phase retour démarre ce week-end

Après quelques jours de pause, le championnat béninois de première division revient ce week-end avec un programme alléchant.



La 13e journée de la Super Ligue Pro comptant désormais pour la manche retour démarre ce samedi 27 Avril 2024 pour prendre fin dimanche. Pour ce début de la manche retour, le calendrier renversé de la première étape donnera une opposition Dragons Football Club vs Dadjè Football Club. Coton FC double champion en titre va recevoir Cavaliers FC à Nikki dimanche prochain.

Voici le programme de la 13e journée de Super Ligue Pro

Samedi 27/04/24

Requins vs Damissa

Dynamo Ab vs Ayema

Bani Gansé vs AS Cotonou

Dragons vs Dadjè

Dimanche 28/04/24

Cavaliers vs Coton

ASPAC vs Takunnin

Loto-Popo vs SOBEMAP

JS Pobè vs Espoir

