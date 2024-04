Le Bénin décroche l’Or et d’autres médailles à Marrakech

A Marrakech, le Bénin n’a pas fait les choses à moitié lors de la 8e édition du Meeting international de para-athlétisme. L’athlète Fayssal ATCHIBA a décroché l’Or au 200m.

Les para-athlètes béninois étaient présents à la 8e édition du Meeting international de para-athlétisme (Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan), organisée au Grand stade de Marrakech du 26 au 28 avril 2024. Un évènement sportif qui a connu la participation de 450 athlètes représentant 64 pays africains, européens, asiatiques et d’Amérique.

Au terme des hostilités, le Bénin a réussi à se hisser grâce à cinq de ses athlètes qui reviennent au bercail avec différentes médailles dont l’or.

Fayssal ATCHIBA a décroché 3 médailles dont 1 en Or au 200m, 1 en Argent au 100m et 1 de bronze au saut en longueur.

Au niveau des dames, Marina HOUNDALOWAN a créé la surprise en décrochant deux médailles, 1 en Argent au lancer de javelot et 1 de bronze au lancer de poids.

