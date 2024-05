Idrissou IBRAHIMA maintenu au poste de Président

La Confédération Africaine des Sports Boules (CASB) n’est pas passée loin de perdre l’un de ses meilleurs atouts ce samedi 04 Mai 2024. A l’occasion de la 9e Assemblée Générale Extraordinaire de l’instance, le Président Idrissou IBRAHIMA a voulu déposer le tablier en démissionnant de son poste. Mais, au final, il reste.

Comme le veut la tradition de la Confédération Africaine des Sports Boules, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’instance était à sa 9e édition samedi dernier. Étaient conviés à la séance quelques membres des fédérations africaines des Boules. Il s’agit de celles de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de la Tunisie, de la Guinée, du Maroc, du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Mali et plusieurs autres.

Cette 9e Assemblée Générale Extraordinaire devait à nouveau marquer l’histoire puisqu’elle visait l’adoption des nouveaux textes qui doivent désormais régir l’organisation continentale et du renouvellement des instances dirigeantes. Une Assemblée qui vient clôturer un processus entamé il y a 17 ans c’est-à-dire depuis 2007 avec l’adoption des premiers textes qui ont régi l’Institution jusqu’à ce jour.

Ouvrant les hostilités, Idrissou IBRAHIMA a "proposé que les textes nouveaux de la CASB soient mis en conformité en tenant grand compte des réalités du continent sportif africain d’une part et d’autre part des directives contenues dans les statuts nouveaux de la Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque (FMB-P)." Ces nouveaux textes de la CASB devrait en effet servir de base légale et juridique pour le renouvellement des Instances dirigeantes y compris celles des zones en vigueur, reconnues par l’Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA) et l’Union Africaine (UA).

A ce stade de la séance, tout allait normalement jusqu’à ce qu’à la fin de son allocution, Idrissou IBRAHIMA ne lâche la grosse bombe. "Chers hommes de la presse, sachez avant de partir, que je vais démissionner.", a-t-il lancé. Dans un atmosphère devenu tout triste après l’annonce, il y avaient derrière, des mots sages des Délégués présents et représentés à la séance pour faire changer d’avis l’homme fort de la CASB.

D’après le communiqué officiel de l’instance à la sortie de la séance, les délégués présents ont à l’unanimité, rejeté l’annonce de départ du Président He Idrissou Ibrahima. Dans la foulée, le nouveau bureau a été mis sur pied.

Voici le nouveau Bureau de la CASB :

Président : He Idrissou IBRAHIMA

1er Vice-président : Ibrahim BACHAR

Secrétaire Général : Sadik GUERMAH

Trésorier Général : Fridolin Talence Mafoumba NSOUARY

Président Zone (Afrique Centrale) : Ibrahim BARKINDO

Président Zone (Afrique de l’Ouest) : Arsène Macaire KABORÉ

Président Zone (Afrique du Nord) : Mohamed Hassan DAKHLA OUI

A noter que toujours à l’occasion de cette 9e Assemblée Générale Extraordinaire les fédérations malienne et marocaine ont offert des cadeaux au Président de la CASB.

J.S

