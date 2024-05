Le Marocain Achraf Ed-Doghmy remporte la 19e édition

Belle performance ce samedi du coureur marocain Achraf Ed-Doghmy qui a remporté, la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. C’est à l’issue de la 5e et ultime étape, disputée entre Agbangnizoun et Cotonou (154 km).

La 5e et dernière étape de la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin a eu lieu, ce samedi 04 mai 2024, sur une distance de 154,280 km.

Déjà vainqueur en 2023, le Marocain Achraf Ed-Doghmi a réalisé à moins de 500m de la place de l’Amazone à Cotonou, un sprint remarquable et franchi la ligne d’arrivée en premier, devançant, au podium de cette étape les Algériens, Boudar Zaki et Azzedine Lagab.

Il remporte de ce fait la 19e édition. Suite au sacre, le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohammed Belmahi, s’est dit fier des performances des Nationaux et tout le travail accompli par l’ensemble du staff pour hisser haut le drapeau marocain dans l’une des compétitions sportives les plus dures et les plus disputées en Afrique.

"Les victoires d’aujourd’hui démontrent, à plus d’un égard, le rayonnement du sport national, le cyclisme en particulier, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui mobilise toutes les ressources nécessaires pour former des champions dans les différentes disciplines et mettre en place des infrastructures et des équipements sportifs aux standards internationaux", a-t-il déclaré.

Cette 19e édition du Tour cycliste international du Bénin réunit 14 pays et équipes professionnelles d’Afrique et d’ailleurs, représentés par quelque 67 coureurs. Elle sera à sa fin ce dimanche, notamment avec le Grand Prix de Cotonou, qui constitue l’épilogue de cette compétition.

J.S

