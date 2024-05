Le Malien Yaya Diallo remporte le Grand prix de Cotonou

Le Malien Yaya Diallo a remporté ce dimanche 5 avril, l’édition 2024 du Grand prix de Cotonou au sprint, à l’issue d’une course en circuit fermé de 104 km sur 10 tours.

Le grand prix de Cotonou a mis un terme cet après-midi, au rendez-vous du tour cycliste au Bénin. Le dernier acte a pris fin au pied de l’Amazone après une distance de 104 Km parcouru sur 10 tours dans un circuit fermé. La victoire finale du malien Yaya Diallo a été une surprise puisqu’à l’arrivée, l’Algérien MIMOUNI Oussama Abdellah (2h30’12) a été le premier à franchir la ligne. Mais le malien qui a essayé de le dépasser dans le sprint de fin de course a porté réserve. Ce dernier a estimé que l’algérien n’a pas respcté le couloir et lui a fermé la porte. Une réclamation qui a reçu l’avis favorable du jury qui sanctionne donc MIMOUNI Oussama Abdellah.

Yaya Diallo a donc remporté le grand prix de Cotonou en 2h30’12’’ devant l’Algérien MIMOUNI Oussama Abdellah (2h30’12’’) et l’allemand BECK Jonas (2h30’13’’).

Au total 64 cyclistes ont pris part ce dimanche, au Grand prix de Cotonou.

Le premier coureur béninois est le 14ème a franchi la ligne d’arrivée après 2h35’07’’.

Marcel HOUETO

5 mai 2024 par