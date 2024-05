Toni Kroos annonce sa retraite professionnelle

C’est la grosse bombe qui secoue le monde du football ce mardi 21 Mai 2024. Toni Kroos, milieu de terrain allemand évoluant au Real Madrid, a annoncé qu’il prendra sa retraite professionnelle juste après l’Euro 2024.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Toni Kroos va mettre un terme à sa carrière cet été. Pourtant, les rumeurs ces derniers jours faisaient croire que le joueur allemand allait prolonger son contrat d’un an avec le Real Madrid. Finalement, Kroos a décidé de partir et de raccrocher les crampons à 34 ans.

Le Madrilène a annoncé sa décision dans une lettre adressée aux fans du Real Madrid cet été sur les réseaux sociaux. "Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre (au Real Madrid) s’achève. (...) Cette décision signifie que ma carrière de footballeur professionnel se terminera cet été, après le Championnat d’Europe. Comme je l’ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Je suis heureux et fier d’avoir trouvé le bon moment pour prendre ma décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au plus haut niveau", a-t-il écrit.

Toni Kroos, une carrière à 33 trophées

Lors de son passage au Bayern (2007-2014), Toni Kroos a remporté trois championnats d’Allemagne, une Ligue des Champions, trois Coupes d’Allemagne, une Supercoupe d’Allemagne, une Supercoupe de l’UEFA et un Mondial des clubs. Au Real Madrid, il a étoffé de manière spectaculaire son palmarès. Arrivé à l’été 2014, Kroos a remporté quatre championnats d’Espagne, quatre Ligues des Champions, cinq Coupes du Monde des clubs, quatre Supercoupes de l’UEFA, une Coupe d’Espagne, quatre Supercoupes d’Espagne. 32 titres auxquels il faut ajouter la Coupe du monde remportée avec l’Allemagne en 2014. Kroos restera l’un des plus grands milieux de sa génération.

