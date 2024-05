Man City va s’offrir un record : choisissez vos favoris dans la lutte pour le titre de l’EPL !

Qui va gagner en Premier League ? Nous aurons la réponse à la question principale de la saison en Angleterre après les matches Manchester City vs West Ham et Arsenal vs Everton le 19 mai. Nous sommes sûrs que notre aperçu vous aidera à faire les bons pronostics pour les duels décisifs pour le titre de l’EPL avec les meilleures cotes de 1xBet. N’oubliez pas ce match crucial et placez vos paris en cliquant sur le lien !

Manchester City vs West Ham

Une seule victoire sépare Pep Guardiola et son équipe d’un record historique. En 135 ans, aucun club n’a réussi à devenir champion d’Angleterre pendant quatre saisons consécutives.

Auparavant, Man City sous l’ère Guardiola a remporté deux fois le titre de champion de l’EPL au dernier tour. En 2019, les Citizens ont battu Brighton 4-1, bien qu’ils aient concédé le premier but. Des événements bien plus dramatiques se sont déroulés il y a deux ans. L’équipe de Guardiola perdait 0-2 face à Aston Villa en seconde période, mais le doublé d’İlkay Gündoğan et le but de Rodri en fin de deuxième manche ont permis aux hôtes de l’Etihad Stadium de faire un retournement de situation et de glaner un succès si nécessaire.

Guardiola a une fois de plus ramené l’équipe à son meilleur niveau en fin de saison et City aborde le match contre West Ham avec une série de huit victoires en EPL. Les leaders jouent un rôle clé : Erling Haaland a marqué 9 buts lors des 6 derniers matches, dont le doublé victorieux contre Tottenham, tandis que Kevin De Bruyne a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives lors des 7 dernières journées. La blessure éventuelle d’Ederson ne sera pas non plus un problème : le gardien remplaçant Stefan Ortega est en bonne forme et a réalisé un arrêt décisif sur la frappe de Son Heung-min mardi.

West Ham a perdu ses chances de se qualifier pour les coupes d’Europe et l’entraîneur David Moyes de conserver son poste. Dans le même temps, West Ham peut espérer une malédiction de Man City à domicile : l’équipe de Guardiola n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches sur son terrain contre les équipes londoniennes en championnat.

Cependant, tout autre résultat qu’une victoire du favori relèvera du miracle. Une défaite 0:5 à l’extérieur contre Chelsea et une élimination désespérée contre le Bayer en Europa League suggèrent que les Hammers auront de la peine à dérailler City de son chemin vers un nouveau titre.

Cotes : V1 - 1.114, X - 12.7, V2 - 25

Arsenal vs Everton

Les Gunners deviendront champions en cas de victoire sur Everton et à condition d’un match nul ou d’une victoire de West Ham contre Man City. Quelle que soit la fin du championnat, nous pouvons parler des progrès d’Arsenal par rapport à la saison 2022/2023. Mikel Arteta a amélioré sa défense et a bien joué contre ses rivaux directs. Son équipe n’a pas perdu contre Man City et Liverpool, ayant récolté 8 points lors de ces rencontres.

Arsenal a remporté 8 de ses 9 derniers matches contre Everton à l’Emirates. Les Toffees ne sont pas motivés en championnat, mais ne se rendront pas à Londres pour se distraire. Sean Dyche a secoué l’équipe après la raclée 0-6 de Chelsea, a pris 13 points lors des 5 dernières journées et a été élu Meilleur entraîneur de l’EPL en avril. Mais Arsenal reste le favori de ce match et ne jouera que pour la victoire.

Cotes : V1 - 1,19, X - 8,6, V2 - 16,5

Qui va gagner en Premier League ?

