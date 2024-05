PSG éliminé, Dortmund qualifié pour la finale à Wembley

Le PSG a vu son rêve de soulever son premier trophée de Ligue des Champions encore lui échapper cette saison. Battus à l’aller comme au retour des demi-finales, les Parisiens sont éliminés par Dortmund.

Le PSG a de nouveau appris une leçon d’efficacité de la part du Borussia Dortmund ce mardi soir. Implacables aussi bien défensivement qu’offensivement quand il a fallu punir, les joueurs du BVB s’offrent une finale de Ligue des champions en s’imposant au Parc des Princes (1-0) au terme de la demi finale retour de la C1.

A domicile, le PSG a de nouveau manqué d’efficacité avec de nettes occasions de but manquées. Zaïre-Emery à bout portant (47e), Mendes d’une frappe lointaine (61e), Mbappé d’une frappe qui a touché la barre (86e) et Vitinha enfin, d’une frappe qui a trouvé le montant (88e). Toutes ces occasions auraient pu qualifier les Parisiens ce soir.

Mais le seul but de Hummels au retour des vestiaires sur corner (50e), a remis Dortmund plus en confiance qui l’a emporté 0-1. C’est soit 0-2 au cumul. Dortmund est ainsi qualifié pour la finale et jouera le Bayern ou le Real Madrid en finale à Wembley.

8 mai 2024 par ,