Urbain Honfo annonce une liste de 21 Guépards

On connaît ce lundi 06 Mai 2024 les 21 Guépards qui représenteront le Bénin lors du Tournoi qualificatif de la Zone UFOA-B. Un tournoi qualificatif pour de la CAN U17. C’est à l’occasion de la conférence de presse animée par le sélectionneur des U17, Urbain Honfo.

Partie d’une liste élargie à 60 joueurs, Urbain Honfo n’en a finalement retenu que 21 joueurs dont 02 binationaux. Avant de prendre le départ pour le Ghana, le groupe béninois en regroupement depuis vendredi dernier va rejoindre Lomé. Là bas, les Guépards joueront un match amical international face au Togo U17, le 10 Mai. Ils voyageront sur Accra après pour la compétition qui se tiendra du 15 au 28 Mai prochain.

Pour rappel, le Bénin est logé dans le Groupe A et jouera la Côte d’Ivoire et le Ghana. Les deux premiers des poules seront qualifiés pour les demi-finales et seuls les finalistes du tournoi pourront avoir les tickets pour la CAN U17.

Le groupe du Bénin :

J.S

6 mai 2024 par ,