Au sujet de la préparation des Guépards U17

Dans le cadre des préparatifs du tournoi de football , qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui démarre en terre ghanéenne le 15 mai 2024, la Sélection Nationale du Bénin de football de cette catégorie d’âge entre finalement en regroupement demain vendredi 03 mai 2024. Ce regroupement a été plusieurs fois annoncé et la date reportée. De report en report, la dernière date de regroupement des enfants , prévue pour le 22 avril 2024, n’a pu être tenue. En définitive, le Coach Urbain HONVO et son Staff Technique ne disposent que d’une douzaine de jours pour aguerrir leur troupe pour la compétition alors que la plupart des adversaires du Bénin ont entamé ce travail depuis quelques mois

Qui va loin ménage sa monture, dit l’adage. Le Bénin ne peut continuer avec ce traitement des équipes des jeunes et espérer avoir des résultats, tout en préparant une réserve de qualité .

Vivement que les autorités béninoises en charge du football abandonnent cette posturecontre-productive qu’elles adoptent vis-à-vis de nos sélections nationales des catégories d’âges. On ne peut vouloir une chose et son contraire à la fois.

Appolinaire DASSI Magistrat Conseiller à la Cour d’Appel de COTONOU

2 mai 2024 par