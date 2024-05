AS Cotonou vs Loto Popo, le programme complet de la 15e journée

Ça s’enchaîne pour les clubs béninois cette semaine. Dès samedi prochain soit trois jours après les matchs de la 14e journée, débutent les affiches de la 15e journée. Découvrez le programme avec le choc AS Cotonou vs Loto Popo à suivre.



Premier au classement général avec 26 points, Loto Popo se déplace sur Akpakpa dimanche prochain pour affronter AS Cotonou. Les Loto Boys qui viennent de se séparer de leur entraîneur Saturnin Ibela voudront mieux séduire et rentrer avec les trois points de la rencontre. Coton FC va recevoir Dynamo d’Abomey.

Découvrez le programme complet des affiches de la 15e journée :

Samedi 04/05/24

Dadjè vs Requins

Espoir vs ASPAC

Dimanche 05/05/24

SOBEMAP vs Bani Gansé

Ayema vs Cavaliers

Takunnin vs JS Pobè

Coton vs Dynamo Ab

AS Cotonou vs Loto-Popo

Damissa vs Dragons

Les rencontres démarrent à 16h sur toutes les pelouses.

J.S

