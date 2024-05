La CAF officialise la qualification de RS Berkane

Deuxième défaite sur tapis vert pour l’USM Alger en demi finale de la Coupe CAF après son refus de disputer le match retour dimanche dernier contre la RS Berkane. L’officialisation est venue ce jeudi soir de la Confédération Africaine de Football (CAF). La qualification de la RS Berkane à la Finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies CAF 2023/24 est confirmée.

On vous rappelle les faits. À l’occasion des demi-finales de la Coupe de la CAF, l’USM Alger et la RS Berkane devaient s’affronter. Mais, le club algérien a refusé de jouer face à l’équipe marocaine pour une histoire de maillot de la RSB et un présumé manquement au règlement de la CAF. Au match aller, la CAF avait donné une victoire sur tapis vert à la RS Berkane (3-0) en plus de rejeter l’appel de l’USMA concernant les maillots.

Dimanche dernier encore pour le match retour au Maroc, l’USM Alger a de nouveau refusé de jouer la rencontre et espérait désormais faire appel auprès du TAS pour lui donner raison dans cette histoire. Pour le moment le TAS n’a pas encore traité la demande, mais de son côté, la CAF a officialisé son verdict ce jeudi soir.

L’instance africaine a encore décidé d’une nouvelle défaite de l’USMA sur tapis vert. Le RS Berkane se qualifie ainsi donc pour la finale de la compétition.

Le communiqué de la CAF :

"La Commission des compétitions interclubs de la CAF et de gestion du système de licence des clubs s’est réunie pour délibérer sur l’incident survenu lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023/24 entre la RS Berkane et l’USM Alger, prévue le 28 avril 2024.

La Commission des Compétitions Interclubs de la CAF et la Gestion du Système de Licence des Clubs ont décidé :

1. Sanctionner l’USM Alger par forfait de 0-3.

2. Soumettre le cas au Conseil de Discipline pour d’éventuelles sanctions supplémentaires.

3. La qualification de la RS Berkane à la Finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies CAF 2023/24."

J.S

