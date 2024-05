Steve Mounié dévoile deux moments forts qui l’ont marqué en équipe nationale

Capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounié fait la fierté du peuple béninois avec ses belles performances au Stade Brestois. Ce dimanche, l’international attaquant s’est confié dans une interview accordée à Admirable Djenontin-Agossou. Occasion pour lui de revenir sur des moments clés avec les Guépards du Bénin.



L’avant-centre béninois a eu d’abord a identifié ce moment qu’il regrette lors de son passage jusque là en équipe nationale. "Le moment qui m’a le plus attristé, c’était à la sortie du match face au Mozambique à Cotonou où notre bus a été caillassé. C’est quelque chose qui m’a beaucoup touché... Mais au fond, ça m’a jamais donné l’envie d’arrêter l’équipe nationale comme me l’ont conseillé certains membres de ma famille. L’amour du pays et la volonté surtout de ramener le Bénin au plus haut du football africain surpasse tout ça et le surpassera toujours.", a-t-il dit relayé par Roméo Aklozo.

Évidemment quand il y a un moment triste, y a aussi de l’autre côté un beau souvenir. Steve Mounié en a un qui lui revient très souvent à l’esprit. "Mon plus beau moment en équipe nationale, c’est ce but face au Togo à Cotonou, qui nous qualifie pour la CAN 2019. C’était un moment vraiment exceptionnel et c’est le jour d’anniversaire de ma maman en plus. C’était beau d’offrir ce cadeau à ma mère et au peuple béninois qui attendait depuis des années une nouvelle qualification à la CAN.", a dévoilé le capitaine des Guépards.

S’il a par la suite abordé plusieurs autres sujets, Steve Mounié a saisi également l’occasion pour rendre un vibrant hommage à Stéphane SESSEGNON, l’un des grandes légendes du football béninois. "Le joueur béninois qui m’a le plus marqué c’est Stéphane Sèssègnon. Il a été une source de motivation pour nous. En l’ayant vu jouer au PSG et ensuite en Angleterre, je me suis dit qu’il faut un jour que j’arrive à ce niveau, aller jouer en Angleterre." Des mots que devraient aimer Stéphane SESSEGNON déjà à la retraite.

