Service minimum pour Coton FC sur le terrain de Cavaliers FC

Le championnat béninois de première division a fait son retour ce weekend pour le compte de la 13e journée. Une journée qui marque le début de la manche retour de la Super Ligue Pro. Coton FC est allé s’imposer 0-1 chez Cavaliers FC.



En déplacement à Nikki ce dimanche, le champion en titre Coton FC, a parfaitement lancé sa seconde moitié de saison. Grâce à l’unique but de l’international béninois espoir Romaric Amoussou, Coton arrache les trois points de la partie. Un succès qui rapproche l’équipe de Victor Zvunka du podium notamment à la 4e place juste derrière Loto-Popo.

Voici tous les résultats de cette 13e journée :

BANI GANSÉ (0-0) AS COTONOU

DRAGONS FC (0-3) DADJÈ FC

DYNAMO D’ABOMEY (0-1) AYÉMA FC

REQUINS FC (0-1) DAMISSA FC

ASPAC (2-1) TAKUNNIN FC

CAVALIERS FC (0-1) COTON FC

JSP (1-0) ESPOIR SAVALOU

LOTO-POPO (1-1) SOBEMAP FC

Découvrez le classement général au terme des matchs de la 13e journée :

1er Dadjè FC 26 pts

2e Dragons FC 24 pts

3e Loto Popo 23 pts

4e Coton FC 23 pts

05e Bani Gansé 23 pts

6e Dynamo FC d’Ab 20 pts

7e AS Sobemap 19 pts

8e AS Cotonou 18 pts

9e Cavaliers FC 16 pts

10e Jsp FC 16 pts

11e Espoir FC 15 pts

12e Damissa FC 14 pts

13e AS Takunnin 14 pts

14e Aspac FC 13 pts

15e Ayema FC 13 pts

16e Requins FC 07 pts

J.S

28 avril 2024 par ,