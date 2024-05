Qui est AMADOU Moudachirou ?

Ancien joueur de L’ Énergie Cottbus de Karlsruher SC, de Hanovre 96 et de FC Sankt Pauli en Allemagne , AMADOU Moudachirou, ancien capitaine des Écureuils du Bénin, est né à Cotonou le 11 décembre 1971, et fut l’un des défenseurs centraux emblématiques de l’histoire des Écureuils du Bénin et un grand artisan de la qualification de son pays à la Coupe d’Afrique des Nations en 2004, la première dans l’histoire du Bénin.

L’histoire retiendra que c’est avec ce capitaine que les langues ont commencé à se délier dans le vestiaire du onze national , avec ce fameux épisode de boîte de lait insuffisante pour le petit déjeuner.

Pour des raisons que seule la méchanceté de l’homme peut justifier, il n’a pas participé à cette première grande fête du football béninois, à cause d’une vilaine blessure contractée à quelques mois de cette compétition. Certains amis du cuir rond , avaient estimé à l’époque que tout au moins pour service rendu, à sa sélection nationale, il aurait été même humain de l’incorporer dans le groupe pour ce voyage en Tunisie. Tel ne fut également pas le cas.

À la fin de sa carrière, il embrasse divers corps de métier en lien avec le football. Il a initié une académie de football à Parakou qui a dû fermer entre-temps ses portes, il a été aperçu sur le banc de Entente des Forces Armées du Bénin, club dont il devrait faire partie du staff technique comme Directeur Technique. Mais pour une question de mésintelligence avec les dirigeants dudit club , cette expérience a tôt fait long feu. Ensuite il a connu le banc des Requins fc comme entraîneur titulaire. Une expérience qui a également tourné court. Agent de joueurs, il a placé plusieurs jeunes talents dans divers clubs.

Il faut ajouter pour finir , qu’avant son expérience professionnelle en Europe, l’ex-capitaine des Écureuils du Bénin a été entre-temps sociétaire des Dragons fc de l’Ouémé.

Appolinaire DASSI Magistrat Conseiller à la Cour d’Appel de COTONOU

14 mai 2024 par