La phase communale du Championnat National Scolaire 2024 lancée

C’est parti pour la quatrième édition du Championnat National Scolaire. Le lancement effectif a eu lieu ce samedi 20 Avril 2024 sur l’ensemble du territoire national.

Organisé par le Ministère des Sports avec l’appui du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, le Championnat National Scolaire 2024, est officiellement lancé. La compétition qui fait depuis peu école dans la sous-région vise à détecter et former les talents cachés dans les écoles et Collèges d’Enseignement Général.

Cette 4e édition du tournoi connaît la participation de 44.000 jeunes athlètes de moins de 15 ans (U-15) venus de 653 Collèges et lycées dont 19.000 jeunes filles.

22 avril 2024