PSG remporte la Ligue 1 pour la 12e fois de son histoire

Avant de disputer sa demi-finale aller en Ligue des Champions, mercredi prochain, le PSG a décroché ce dimanche soir son 12e sacre en Ligue 1.



Malgré son match nul (3-3) ce samedi face au Havre, le PSG est ce dimanche soir, sacré champion de France. Ceci, grâce à la victoire de l’OL sur Monaco 2-3. Mathématiquement, les Monégasques ne pourront plus rattraper les Parisiens avant la fin de saison. Le PSG remporte de ce fait son douzième titre de champion de France de son histoire.

Dans un communiqué officiel, le Président du club, Nasser Al-Khelaïfi félicite tous les acteurs ayant permis au club de la capitale française de s’offrir cette nouvelle médaille. C’est le troisième sacre d’affilée pour Achraf Hakimi et ses coéquipiers.

"Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu’à tous les membres du Club. Depuis le début de la saison, l’équipe est tellement collective et unie. Je n’oublie pas les supporters, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Nous allons profiter de ce moment en famille. Et aussi continuer à travailler dur, match après match, jusqu’au dernier moment de la saison.", lit-on dans le communiqué.

J.S

29 avril 2024 par ,