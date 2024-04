"L’équipe est en progression" (Gernot Rohr)

Invité de l’émission Les Grandes Bouches de Canal+ ce jeudi soir, Gernot Rohr clame que l’équipe nationale béninoise est en nette progression depuis les Journées FIFA de Mars 2024.

Dans la soirée de ce jeudi 25 Avril 2024, le sélectionneur des Guépards du Bénin Gernot Rohr a pris par le plateau de Les Grandes Bouches de Canal+. Entre autres sujets, le technicien a notifié que depuis son arrivée il y a plus d’un an sur le banc des Guépards, l’équipe est en grande progression. Et ceci, même si depuis le Bénin n’a pas encore enregistré une seule victoire sous ses ordres.

"Lorsque je suis arrivé, on m’a donné une mission. Cette mission, c’était de rebâtir l’équipe. Nous avons comme moyenne d’âge près de 30 ans. Il fallait rajeunir, il fallait trouver de jeunes joueurs. On a regardé chez les U20 qui ont participé à la CAN en Égypte. J’en ai pris sept pour essayer petit à petit de les envoyer au haut niveau. Forcément, ça va pas du jour au lendemain.", a commencé Gernot Rohr.

Il explique néanmoins que les jeunes joueurs ont essayé de mieux faire. "Toute de suite, les jeunes ont bien réagi lors de la rencontre qu’on a joué à Cotonou contre le Sénégal. On a vu dans les deux derniers matchs que l’équipe a progressé. Les supporters ont vu quelque chose qui est entrain de naître. Face au Champion d’Afrique, on aurait pu gagner. On menait deux fois au score. Le deuxième match était également de bonne facture contre le Sénégal. Les gens ont vu.", a ajouté le sélectionneur du onze national.

Enfin, Gernot Rohr souligne qu’il faudra mieux faire lors des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. "Maintenant, il faut aller plus loin, battre le Rwanda. Ça sera pas facile. On va jouer en Côte d’Ivoire et aussi contre le Nigéria."

J.S

