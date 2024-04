La FBF lance un appel à candidature

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi 24 Avril 2024, sur sa page Facebook officielle, la Fédération Béninoise de Football lance un appel à candidature pour le recrutement des sélectionneurs nationaux pour les sélections des catégories d’âge.

"La Fédération Béninoise de Football (FBF) lance un avis d’appel à candidatures pour le recrutement des sélectionneurs nationaux pour les sélections de catégories d’âge du Bénin à savoir : U15, U17, U20 et U23 chez les garçons et U15, U17, et U20 chez les filles.", lit-on dans le communiqué.

Voici les détails de l’offre :

J.S

24 avril 2024 par ,