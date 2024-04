La 19e édition du Tour du Bénin lancée le 30 Avril

Le Tour du Bénin de Cyclisme est à sa 19e édition. Un 19e exercice qui va réunir 15 équipes venues du continent africain, européen, américain et un peloton de 90 coureurs. Les hostilités seront lancées le 30 Avril pour prendre fin le 05 Mai.



Face à la presse ce mardi 23 Avril à Cotonou, le Président de la Fédération Béninoise du Cyclisme, Romuald Hazoumè a annoncé les couleurs de la 19e édition du Tour du Bénin. Ce exercice sera animé par 15 équipes venues du continent africain, européen et américain et un peloton de 90 coureurs. Cette 19e édition sera courue sur 646, 470 km en 5 étapes avec le grand prix de Cotonou.

Le Bénin, pays hôte, va aligner deux équipes. C’est du moins ce qu’a annoncé Romuald Hazoumè, président de la Fédération Béninoise de Cyclisme et directeur du tour. Pour le Président Hazoumè, l’objectif des Guépards sera de rester dans le peloton de tête.

Quoiqu’il en soit le tour du Bénin est un moyen pour faire connaître notre beau pays au monde entier. Et le Président de la Fédération l’a martelé. "C’est une compétition qui non seulement est purement sportive mais aussi et surtout vend la beauté et la culture du Bénin au monde entier", a déclaré Romuald Hazoumè aux journalistes.

Le coup d’envoi de cette 19e édition sera donnée à Boukoumbé le 30 avril prochain avec comme distance 125,800 km et comme itinéraire Boukoumbé-Djougou.

J.S

24 avril 2024 par ,