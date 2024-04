"On ne doit pas rater la CAN 2025" (Junior Olaïtan)

Junior Olaïtan est passé sur le plateau de Talents d’Afrique sur Canal + ce lundi soir. Le milieu offensif des Guépards du Bénin annonce les couleurs pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025.



Classé 21e au classement FIFA en Afrique, le Bénin était un grand absent lors de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Cela faisait deux éditions d’affilée que le onze national a raté. Ce qui est inconcevable pour le milieu offensif des Guépards, Junior Olaitan.

Pour le joueur du Chamois Niortais prêté à Troyes, hors de question que le Bénin passe encore à côté de la prochaine CAN. "Ça fait longtemps qu’on n’a pas rendu fier le peuple. Donc, il faut qu’on essaie de bonnes choses, surtout la CAN qui arrive, on ne doit pas rater ça. Je dois mouiller le maillot pour le pays. On doit rendre fier le peuple béninois.", a déclaré Junior Olaitan ce lundi 22 avril lors de son passage dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal +.

Les éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 démarre le 02 septembre prochain.

J.S

23 avril 2024 par ,