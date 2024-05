Real Madrid accroche Bayern chez lui

A domicile, le Bayern a été tenu en échec ce mardi soir par le Real Madrid au coup de sifflet final de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le score est de 2-2.

Dès les premières minutes, les Madrilènes ont subi les vagues adverses sans parvenir à répondre. Mais, sur une passe incroyable de Kroos, Vinicius a pris la profondeur dans le dos de Min-jae et a ajusté Neuer d’un tir placé à la 24e minute pour l’ouverture.

Au retour des vestiaires, les Madrilènes piquaient sur des contres et Neuer devait s’employer pour repousser une frappe enroulée de Kroos. Néanmoins, sur une accélération face à Mendy, Sané faisait la différence avec un tir soudain au premier poteau. C’est donc le but de l’égalisation à la 53e. Dans la foulée, Musiala se jouait de Vazquez dans la surface et obtenait logiquement un penalty. Face à Lunin, Kane ne tremblait pas d’une tentative sur la gauche (2-1, 56e).

En fin de rencontre, Kim plombait encore son équipe en concédant un penalty sur Rodrygo. Devant Neuer, Vinicius s’offrait un doublé en frappant dans l’axe (2-2, 83e).

2-2, les deux équipes joueront la qualification mercredi prochain au Santiago Bernabéu.

J.S

1er mai 2024 par ,