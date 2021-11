Sable et gravier augmentent de prix à Kandi

Les prix de sable et de gravier ont augmenté dans la commune de Kandi. La décision est prise par le collectif des propriétaires de camion benne à la suite de l’augmentation de la taxe de développement au niveau communal.

Les autorités locales ont augmenté la taxe de développement local sur la gestion du sable de rigole et du gravier. Elle s’élève désormais à 2.000 f par voyage de sable et 5.000 f par voyage de gravier. Conséquence : le collectif des propriétaires de camion benne a décidé également d’augmenter les coûts. Le prix de cession du sable s’élève désormais à 30.000 FCFA et à 50.000 FCFA pour le gravier. Selon un communiqué radio signé par Ibrahim Yacoubou, président du collectif des propriétaires de camion benne de la commune de Kandi, ces nouveaux tarifs entrent en vigueur dès lundi 08 novembre 2021.

Cette augmentation n’est pas du goût des populations de la commune de Kandi.

