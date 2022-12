SURSALAIRE, PAS SURLOYER

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon pour une fois que le Père Noel a pris les traits de Patou cette année, il y a une féroce concurrence des parents fonctionnaires à leurs enfants, qui étaient les seuls à piaffer d’impatience en décembre, pour découvrir leurs cadeaux au pied du sapin.

C’est vrai que ces veinards d’agents publics connaissent déjà, contrairement à la tradition, le cadeau de PAPAtou Noel, mais plus que Saint Thomas, ils veulent non seulement le toucher, mais le palper, le compter et le sentir dès le 20 décembre sur leur compte bancaire ...Ceci dit, on attend de pieds fermes les premiers papas-propriétaires ou les premières mamans-propriétaires, qui vont augmenter le loyer du jeune couple d’instituteurs ou de policiers du coin...Il est question de sursalaire et non de surloyer !

Mais vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez qu’il ne saurait non plus être question de surmaitresse dehors ...

Votre Oncle AGBAYA

