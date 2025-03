SM. le Roi Mohammed VI présidera une veillée religieuse ce jeudi à Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, présidera une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al Qadr bénie, jeudi soir 26 Ramadan 1446 de l’Hégire, correspondant au 27 mars 2025 au Palais Royal de Rabat.

Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce, à travers un communiqué, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste et Le glorifie, présidera une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al Qadr bénie, jeudi soir 26 Ramadan 1446 de l’Hégire, correspondant au 27 mars 2025 au Palais Royal de Rabat.

Le communiqué rendu public ce mercredi précise que "Compte tenu de certaines contraintes et difficultés liées à certains mouvements et positions, consécutives à l’opération chirurgicale que le Souverain avait subie au niveau de l’épaule gauche, Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, et en application du verset coranique : “Qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah”, accomplira, s’il plait à Dieu, la prière d’Al-Icha et les Tarawih en position assise."

"Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé et du bien-être et Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale. Dieu L’Audient exauce les vœux de ceux qui L’implorent”., conclut le communiqué.

Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l’heure de l’appel à la prière d’Al-Icha.

