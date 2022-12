SM. Mohammed VI préside la cérémonie de signature du protocole d’accord avec le groupe OCP

Le Roi Mohammed VI a présidé, samedi 3 décembre 2022, au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation du nouveau programme d’investissement vert du groupe OCP (2023-2027) et de signature du protocole d’accord entre le gouvernement et le groupe OCP relatif à ce programme.

Le Président Directeur Général du groupe OCP, M. Mostafa Terrab, a présenté au cours de la cérémonie, les résultats du premier programme d’investissement du groupe, objet de Hautes Orientations Royales en 2012. Ce premier programme a permis d’ancrer l’OCP solidement dans le marché des engrais. Le groupe OCP a pu tripler sa capacité de production d’engrais. Il se positionne comme « un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux d’engrais phosphatés ».

Le groupe s’est appuyé sur « les capacités de recherche et développement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) afin de capter les opportunités offertes par les nouvelles technologies industrielles et digitales, et de développer une expertise sur les technologies innovantes de fertilisation raisonnée à même de répondre aux enjeux de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire ».

Mostafa Terrab a exposé le nouveau programme d’investissement vert du groupe OCP. Selon le communiqué du Cabinet Royal, le programme s’articule autour « de l’accroissement des capacités de production d’engrais tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040, en faisant levier sur le gisement unique d’énergies renouvelables ainsi que sur les avancées du Royaume dans ce domaine sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

« En investissant dans le solaire et l’éolien, le groupe projette d’alimenter l’ensemble de son outil industriel en énergie verte d’ici 2027. Cette énergie décarbonée alimentera les nouvelles capacités de dessalement d’eau de mer afin de répondre aussi bien aux besoins du groupe qu’à l’alimentation en eau potable et d’irrigation des zones riveraines des sites OCP. », informe le communiqué.

Cet investissement permettra au groupe (premier importateur mondial d’ammoniaque) de « s’affranchir à terme de ces importations en investissant également dans la filière énergies renouvelables - hydrogène vert - ammoniaque vert, lui permettant d’entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptés aux besoins spécifiques des différents sols et cultures ».

Cette ambition sera soutenue « par des programmes d’appui aux PMEs industrielles, ainsi que celles des secteurs de l’énergie et de l’agriculture, favorisant l’émergence d’un écosystème national innovant et la création de nouvelles opportunités d’emplois et d’insertion professionnelle pour les jeunes ».

Le nouveau programme prévoit un investissement

de 130 milliards de dirhams sur la période 2023-2027, la réalisation d’un taux d’intégration locale de 70%, l’accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25.000 emplois directs et indirects.

Sa Majesté le Roi a présidé la signature d’un protocole d’accord relatif à ce programme d’investissement, entre le gouvernement et le groupe OCP, représentés respectivement par les Ministres de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Équipement et de l’Eau, de la Transition énergétique et du Développement durable, de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques d’une part, et par le Président Directeur Général de l’OCP d’autre part.

La cérémonie intervient dans le prolongement de la réunion de travail présidée par le Souverain, le 22 novembre dernier, consacrée au développement des énergies renouvelables et aux nouvelles perspectives dans ce domaine.

Le Chef du gouvernement, les Conseillers de Sa Majesté le Roi et les membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie.

3 décembre 2022 par ,