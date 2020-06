Rufino d’Almeida, un maire pas comme les autres

Me Rufino d’Almeida est désormais le nouveau maire de la commune de Bohicon. Il a été désigné ce lundi 08 juin 2020 au terme de la séance d’installation des conseillers communaux. Avocat au Barreau de Paris et précédemment Directeur de Cabinet de Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Rufino d’Almeida est une mine de compétences.

Natif de Bohicon, Rufino d’Almeida est le fils d’un enseignement catholique pratiquant et d’une mère commerçante et musulmane. Le nouveau maire a été scout et enfant du chœur dans les organisations juvéniles de l’église Saint François d’assises de Bohicon jusqu’en classe de troisième. Il poursuit ses études au CEMG Gbégamey de Cotonou et débute avec les cours de physique-chimie à la Faculté des sciences techniques (FAST) de l’Université d’Abomey-Calavi de 1988 à 1989 après avoir obtenu son baccalauréat.

Suite à une année blanche, il se rend en France en septembre 1989, pour des études de Mathématiques Physique et Chimie.

Le jeune d’Almeida décroche une licence de physique de l’Université Jules Vernes de Picardie (France) et poursuit ses études de physique à Strasbourg (France) à l’Université Louis Pasteur, puis de droit et sciences politiques à l’Université Robert Schuman de Strasbourg (France). Il s’en sort avec une maîtrise de sciences politiques et continue avec les études de troisième cycle notamment dans les Universités de Paris XI (Sceaux-France) et de Reims-Champagne-Ardenne (Reims-France).

Une chance pour la ville carrefour

Il titulaire de plusieurs diplômes de troisième cycle.

Il s’agit d’un DESS de droit de la construction, de l’Urbanisme et de l’Aménagement urbain de la célèbre faculté de droit Jean Monnet de Sceaux (Université de Paris XI (France), d’un DEA de droit Public et de Relations internationales de la Faculté de Droit de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne (France), et d’un DESS Administrateur Public et Privé pour l’Afrique : Cadre supérieur d’administration des services publics et secteur privé en Afrique (Université de Reims-Champagne-Ardenne (France).

Rufino d’Almeida est aussi détenteur d’un Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat (CAPA) du centre de Formation Régionale des Avocats de la Cour d’Appel de Versailles (France), d’un Diplôme de l’Institut d’Etudes Judiciaire (IEJ) de la Faculté de droit Jean Monnet des Sceaux à l’Université de Paris XI (France), ainsi qu’un parchemin d’Ingénieur technique en génie climatique Thermique et Froid Industriel de l’Université Henry Poincaré - Nancy I (France), sans oublier une Licence professionnelle en génie énergétique de cette même université.

Nommé Directeur de Cabinet du ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement le 08 juin 2016, Me Rufino Sosthène d’Almeida est l’un des fidèles parmi les fidèles du Président Patrice Talon et du régime du Nouveau Départ et de la Rupture. Elu sur la liste du Bloc Républicain (BR), Me Rufino d’Almeida va apporter son expertise pour le développement de sa commune, la ville carrefour.

Le nouveau maire de Bohicon fut Directeur de Cabinet du Président de l’Alliance ABT et l’une des têtes pensantes de la Coalition de la Rupture, qui a porté le Président Patrice Talon au pouvoir en 2016.

