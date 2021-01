Rufino d’Almeida présente les membres de son cabinet

Sur la base du nouvel organigramme de la Mairie de Bohicon adopté en session extraordinaire le 29 décembre 2020, le maire Rufino d’Almeida a nommé les membres de son cabinet. Ils ont été présentés au personnel de la mairie lors de la cérémonie des couleurs ce lundi 04 janvier 2021.

Les nouveaux collaborateurs du maire de Bohicon sont connus. Il s’agit de : Abel GBETOENONMON en tant que chef de Cabinet (CC). Précédemment nommé Directeur de Cabinet avec l’ancien organigramme, Abel GBETOENONMON est un économiste planificateur.

Le juriste de formation Florent KPALIKA occupe le poste de Secrétaire-Assistant du Cabinet (SAC).

Le responsable chargé du Protocole et des Relations Publiques (RPRP) est Emmanuel AHO, Professeur Titulaire de droit public.

Le chroniqueur et Communicateur Socrate HOLONOU est le responsable chargé de la Presse et de la Communication (RPC).

L’exécution de certaines tâches importantes du Maire est confiée à une femme. Il s’agit de Emmanuelle Laurenda GODJO. Ancienne étudiante de l’Université Technique de Dortmund (Allemagne), Mme GODJO va mettre son expérience et sa compétence au service de la commune de Bohicon en tant que Chargée de Mission (CM).

AA. A. A.

4 janvier 2021 par