Le parti Restaurer l’Espoir ne prendra pas part aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. C’est ce qui ressort au Point 3 du communiqué final de la réunion du Bureau Exécutif de cette formation politique tenue à Cotonou le 10 février 2020

Extrait du communiqué

3 - Sur la Décision du Parti par rapport à la convocation du corps électoral pour les élections municipales et communales du 17 mai 2020 :

Il s’est dégagé une très large majorité contre la participation du Parti aux élections municipales et communales prévues pour le 17 mai 2020.

Le Parti « Restaurer l’Espoir » (RE) a décidé de ne pas participer aux élections municipales et communales qui n’ont aucun enjeu national dans la mesure où, les lois qui l’organisent violent l’essence même de la décentralisation.

Les structures impliquées dans l’organisation de ces élections n’offrent aucune garantie de transparences et sont totalement discréditées au regard de l’image qu’elles avaient toutes, sans exception aucune, projetée d’elles-mêmes à l’occasion de la tragique et meurtrière parodie électorale d’avril 2019.

