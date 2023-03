Le gouvernement béninois lance le recrutement d’un auditeur interne au profit du Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (COSO). Selon l’avis à manifestation d’intérêt, « l’objectif principal de la mission est de permettre à l’auditeur recruté, d’assurer les fonctions d’auditeur interne au sein du Secrétariat Technique à la Coordination du Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée afin de donner une assurance raisonnable quant au fonctionnement efficace de la gestion des risques, des processus de contrôle interne pour une bonne gouvernance dudit Projet. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou par courrier à l’adresse setco.coso@presidence.bj, au plus tard le 07 avril 2023 à 12 heures. Lire les compétences requises, les critères de sélection et les pièces à fournir.

Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de l’Auditeur Interne au profit du Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (COSO)

• PAYS : BENIN

• NOM DU PROJET : Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (COSO)

• Financement : DON IDA N° D 9920-BJ et Crédit N°7068-BJ

• Intitulé de la mission : Recrutement de l’Auditeur Interne au profit du Projet COSO

• Référence STEP : BJ-SETCO-330341-CS-INDV

• Référence SIGMAP : PI_C4_72991

Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu le 20 septembre 2022, la mise en vigueur de l’Accord de financement Don IDA N° D9920-BJ et Crédit N°7068-BJ de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer les activités du Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (COSO), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour régler des missions de services de consultants. La présente consultation est publiée en vue du recrutement d’un Auditeur interne au profit du Projet COSO.

L’objectif principal de la mission est de permettre à l’auditeur recruté, d’assurer les fonctions d’auditeur interne au sein du Secrétariat Technique à la Coordination du Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (SETCO) afin de donner une assurance raisonnable quant au fonctionnement efficace de la gestion des risques, des processus de contrôle interne pour une bonne gouvernance dudit Projet.

A ce titre, l’auditeur interne devra :

• définir la stratégie d’audit interne du Projet et la mettre en œuvre ;

• élaborer la cartographie des risques du Projet ;

• établir à l’attention du Comité National de Pilotage son plan annuel d’audit basé sur les risques majeurs du Projet dans lequel il décrit de manière explicite toutes les phases de sa mission ;

• évaluer par une approche systématique et méthodique les processus de gestion des risques, de contrôle et d’administration du Projet par l’examen de tous les services : comptables, financier, passation des marchés, et autres partenaires dans l’exécution des activités du Projet. Il prêtera une attention particulière, notamment au maintien d’un environnement de contrôle adéquat et au respect des bonnes pratiques en matière de gestion financière et de passation des marchés relatives aux acquisitions de biens, travaux, services de consultants et, à l’application objective des clauses contenues dans les conventions conclues avec les autres parties prenantes à la mise en œuvre du Projet ;

• produire à l’attention du Comité National de Pilotage des rapports trimestriels offrant une vision synthétique de sa mission ;

• veiller à ce que les procédures du Projet soient conformes aux directives de la Banque mondiale et aux principes de transparence et de saine gestion ;

• s’assurer de l’application des procédures dans les domaines de l’administration générale, de la définition des activités à financer, de la passation des marchés, de la gestion financière.

• identifier les dysfonctionnements (au sein du SETCO et éventuellement entre SETCO et les autres entités bénéficiaires) ainsi que leurs conséquences et proposer des solutions pour y remédier ;

• conduire les missions de contrôle opérationnel de terrain afin de s’assurer que les procédures sont respectées et que les activités (y compris les formations de terrain) sont bien conduites ;

• s’assurer du respect des dispositions de l’Accord de financement du Projet, et, en particulier, et la régularité avec laquelle ils sont produits conformément aux termes de l’Accord de Financement ;

• contribuer au renforcement de capacités de tous les acteurs sur la base des faiblesses identifiées ;

• apprécier par sondages les transactions financières liées aux activités du Projet COSO, en s’assurant de leur opportunité, de leur régularité et, des niveaux de risques, fraudes et corruptions éventuelles sur chaque activité ;

• procéder par sondages à l’examen des différents marchés passés en s’assurant de leur régularité et des niveaux de risques, fraudes et corruption éventuelles sur chaque marché ;

• recommander, le cas échéant, des mesures idoines d’amélioration des procédures permettant un fonctionnement efficient du Projet ;

• s’assurer de la mise en œuvre des recommandations des audits externes, internes et des différentes missions de supervision y compris celles de l’IDA.

Le Consultant sera recruté pour une durée de cinquante-trois (53) mois, sans dépasser la date de clôture du projet. A ce titre, il proposera des plans d’audit interne qui couvriront les années suivantes 2023, 2024, 2025, 2026 et de janvier à mai 2027.

Le Haut-Commissaire à la Sédentarisation des Éleveurs, Coordonnateur du projet COSO, représentant l’Autorité Contractante, invite les Consultants Individuels intéressés à manifester leurs intérêts à fournir les Services décrits ci-dessus.

L’auditeur doit justifier des qualifications suivantes :

• Être titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5) au minimum en audit, comptabilité, science de gestion, et Contrôle de Gestion (DECS, DSCG, DESCF, MSTCF ou tout autre diplôme équivalent) ;

• Être expert-comptable stagiaire (avec au moins deux années d’acquis) ou diplômé serait un atout majeur ;

• La possession de la certification CIA (Institut de l’audit interne) ou certification en gestion des risques ou de la fraude serait un atout (certificat en gestion des risques ou CFE) ;

• Avoir une bonne connaissance des normes internationales d’audit interne et du COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ;

• Expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans une fonction d’audit interne acquise dans une organisation publique, privée ou projet de développement ;

• Une expérience d’au moins 5 ans dans un cabinet d’audit ou agence de vérification serait un atout majeur ;

• Avoir une expérience pour diriger une équipe (chef de mission ou d’équipe) serait un atout ;

• Avoir une bonne connaissance des procédures des partenaires au développement en matière de gestion financière et de passation de marchés (Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, Union Européenne, Système des Nations Unies) serait un atout ;

• Avoir une bonne expression écrite et orale en français et une excellente capacité d’analyse, de synthèse de communication et de rédaction de rapports à vérifier lors des entretiens ;

• Avoir de bonnes dispositions pour le travail en équipe ;

• Être apte à travailler à un rythme soutenu et sous pression.

Les compétences ci-après sont requises :

• connaissance du mode de fonctionnement des projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux ;

• connaissances de la procédure d’exécution des dépenses publiques ;

• parfaite maitrise des méthodes et des outils de l’audit et du contrôle de gestion ;

• capacité de détecter l’information, la structurer et la valider ;

• capacité d’analyse et esprit d’initiative ;

L’auditeur doit en outre posséder les qualités suivantes :

• capacité de synthèse ;

• aptitudes rédactionnelles ;

• capacité d’écoute et d’expression (orale et écrite) et aptitudes relationnelles ;

• maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, power point.) ;

• capacité de négociation ;

• charisme, dynamisme ;

• méthodique et rigoureux ;

• attitude positive et force de proposition, attitude pédagogique dans le conseil et les contributions ;

• aptitude et volonté de travail en système collaboratif et de partage de l’information ;

• esprit pragmatique et réaliste ;

Les informations auxquelles le Consultant a accès pendant sa mission d’audit, ainsi que les résultats consignés dans ses divers rapports doivent être gardés confidentiels.

Pour l’évaluation des expressions d’intérêts, il sera appliqué les critères suivants :

• i) Formation et qualification professionnelle (15 points) ;

• ii) Expérience générale (25 points) ;

• iii) Expérience spécifique dans la conduite de missions similaires (60 points).

Le marché sera attribué au consultant ayant les qualifications et expériences les plus pertinentes pour l’exécution de la mission. En cas d’égalité des scores, le consultant ayant le plus d’années et de nombre d’expérience spécifique sera retenu. Ce consultant sera invité à soumettre des propositions technique et financière, puis à négocier le contrat.

Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 3.14 et suivants du nouveau Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), édité en juillet 2016 (« Directives de consultants »), révisés en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020 qui décrit les politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt.

Un consultant sera sélectionné conformément aux procédures de Sélection de Consultant Individuel (CI), telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale.

Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures de service suivantes (ou en faisant une demande par e-mail) : du lundi au vendredi de 8 h à 12h 30mn et de 15h à 18h 30mn.

Les manifestations d’intérêt (lettre de motivation, Curriculum Vitae, Copie légalisée des diplômes et attestations de bonne fin des prestations) rédigées en langue française, doivent être fournies en trois (03) exemplaires dont un original et deux copies. L’original et les copies doivent être placés dans une enveloppe portant clairement la mention « Recrutement de l’Auditeur Interne au profit du Projet COSO, à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ».

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou par courrier, à l’adresse suivante, au plus tard le 07 avril 2023 à 12 Heures 00 min à l’adresse suivante :

• Secrétariat Technique à la Coordination (SETCO)

• Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (COSO)

• Quartier ‘’Les Cocotiers’’, Haie Vive Cotonou

• Bâtiment situé à la Parcelle, Lot 665, Rue 12.253, Porte 13 (Rue en face de la Clinique SEZO située à côté du Restaurant LA TERANGA, deuxième maison à droite dans la rue)

• Tel : 59 08 82 67

• E-mail : setco.coso@presidence.bj

• Cotonou-BENIN

27 mars 2023 par ,