RLC dépose son dossier au Ministère de l’intérieur

Le parti Restaurer La Confiance (RLC) a déposé dans la matinée de ce mardi 14 septembre 2021 son dossier de déclaration administrative de constitution au Ministère de l’intérieur. La délégation du parti politique qui se réclame de l’opposition est conduite par son premier vice-président François Soudo.

Une délégation du parti en création Restaurer La Confiance (RLC) a procédé, mardi 14 septembre 2021, au dépôt du dossier de déclaration administrative de constitution du parti au Ministère de l’intérieur.

Le parti a transmis 1202 dossiers de ses membres fondateurs et d’autres pièces administratives.

Une décharge (N° 6139) a été remise à la délégation après réception des deux cantines contenant les dossiers de déclaration administrative de constitution du parti RLC.

Pour le premier vice-président du parti Restaurer La Confiance François Soudo, il a fallu trois mois de travail pour réunir les dossiers de constitution. La Dynamique RLC a décidé de se transformer en parti pour « montrer à l’opinion nationale et internationale que le combat politique se mène dans les urnes », a-t-il précisé.

Selon François Soudo, le parti RLC prépare d’ores et déjà les élections législatives de 2023. Les délégués du parti vont parcourir dans ce cadre toutes les 24 circonscriptions électorales du Bénin.

Iréné Josias Agossa, président du RLC et candidat malheureux à la présidentielle d’avril 2021 a participé au scrutin sous la bannière de la Dynamique RLC.

Le parti en création se réclame de l’opposition.

Après réception des dossiers, le Ministère de l’intérieur dispose d’un délai de deux mois pour étudier et procéder en l’enregistrement du RLC au rang des partis reconnus en République du Bénin.

M. M.

14 septembre 2021 par