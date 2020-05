Quelques résultats provisoires dans le septentrion

Quelques heures après le scrutin du dimanche 17 mai 2020 dans le cadre du renouvellement des conseillers communaux et municipaux, quelques tendances se dégagent déjà. Selon les chiffres obtenus auprès des coordonnateurs d’arrondissement, points focaux et mairie, les grandes tendances dans les communes de Tanguiéta, Matéri, Toucoutouna, Cobly, et Boukoumbé se présentent comme suit :

Partis politiques

Communes UP BR FCBE PRD UDBN

Matéri 10.500 12.214. 688 172 355

Toucountouna 4000 3033 780 - 500

Cobly 8443 7612 - - -

Boukoumbé 1er - - - -

Tanguiéta 5481 5472 1989 - -

Outre ces communes du département de l’Atacora, quelques chiffres provisoires sont disponibles dans le département du Borgou, notamment les communes de Nikki, Sinendé, Bembèrèkè, et Kalalé.

Partis politiques

Communes UP BR FCBE PRD UDBN

Nikki 10349 11124 14100 502 252

Sinendé 8027 4671 11742 425 372

Bembèrèkè 7038 11521 15788 65 460

Kalalé 18385 15450 5109 1339 330

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a annoncé les premiers résultats pour ce mercredi 20 mai.

F. A. A.

19 mai 2020 par