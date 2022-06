Programme des 7 vols officiels des pèlerins béninois

Le départ en Arabie Saoudite pour le Hajj 2022 a débuté pour les pèlerins béninois jeudi 23 juin 2022. Sept vols officiels sont prévus pour convoyer les 2083 pèlerins béninois vers la Terre sainte.

A la suite du premier vol effectué à 7h15min de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans le cadre du pèlerinage à la Mecque, six autres départs suivront.

Un avion de pèlerins béninois décollera de Cotonou le 25 juin 2022 à 13h55 pour rallier Djeddah.

Le troisième vol est prévu pour le 26 juin 2022 à 8h00.

Le 27 juin, deux vols sont programmés respectivement à 00h35min et 20h05 min.

Un lot de pèlerins embarquera le 28 juin à 13h30min et le dernier lot décollera de Cotonou le 29 juin 2022 à 06h05 min, selon le programme officiel des vols publié par Bénin Airlines.

L’appel à l’embarquement se fera respectivement pour le 2ème vol 25 juin à 08h55, troisième vol à 26 juin à 03h00min, 4ème vol 26 juin à 19h35, cinquième vol 27 juin à 15h05min, 6ème le 28 juin à 08h30 et le septième vol le 29 juin à 01h05min.

Les pèlerins, entre temps rassemblés sur le site de Sèmè-Kpodji, vont rejoindre l’aéroport de Cotonou via des bus de la compagnie BenAfrique affrétés pour la circonstance.

Le chronogramme d’enregistrement des bagages pour chaque vol est connu d’avance par les pèlerins.

Le Hajj fait partie de l’un des cinq piliers de l’islam. Cette année, le pèlerinage se déroule du 07 au 12 juillet pour tous les pèlerins du monde après les éditions de 2020 et 2021 qui ont connu uniquement la participation des résidents d’Arabie Saoudite à cause de la pandémie de Covid-19.

