Prison à perpétuité et 30 millions d’amende pour l’assassin

Le verdict est tombé. Le sieur Martial Bignon Zoï dit Alpha Madjibou, assassin de la petite Gracia Prunelle Assogba au quartier Sainte Rita de Cotonou est fixé sur son sort. Réclusion à perpétuité et une amende de 30 millions FCFA, c’est la peine que le juge a requis contre lui au terme du procès qui a eu lieu ce lundi 15 juin au tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Quant à son co-accusé, Gratien Missigbèto, il a été relaxé au bénéfice du doute.

Durant le procès qui s’est déroulée en langue fon, Martial Bignon Zoï dit Alpha Madjibou a affirmé avoir agi seul sans le concours de son co-accusé.

Après les dépositions des accusés, le procureur de la République, Mario Mètonou, représentant le ministère public a requis, conformément aux dispositions des articles 452 et 458 du Code pénal, la prison à perpétuité contre les deux accusés. Ces deux inculpés selon Mario Mètonou doivent être condamnés pour « assassinat, pratique de charlatanisme et complicité ». Faits prévus et punis par les articles sus cités du Code pénal. Selon le ministère public, cette peine suffira pour combler la douleur des parents de la petite Gracia Prunelle.

Au finish, c’est le Martial Bignon Zoï dit Alpha Madjibou qui sera condamné à la prison à perpétuité avec une amende de 30 millions FCFA.

En détention depuis février dernier, il retourne en prison pour le reste de sa vie.

Le 03 février dernier, la petite Gracia a été assassinée par le nommé Martial Bignon Zoï dit Alpha Madjibou. Celui-ci dans la quête d’organe humains pour fabriquer un savon de chance à son client, Gratien Missigbèto, jeune cybercriminel, a ôté la vie à la petite Gracia et lui a amputé certains organes. Des faits qu’il a reconnu devant le juge.

La défense des parents de Gracia a été assurée par Me Nadine Dossou Sakponou. Les accusés quant à eux ont eu pour conseils Mes Ruffin Tchiakpè et Me Fulbert Atindéhou.

F. A. A.

15 juin 2020 par