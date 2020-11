Priorité au développement local avec plus de 42 milliards FCFA

Le budget du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, gestion 2021 s’élève à 42.171.635.000 FCFA. Selon Alassane Seidou, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, le budget sera consacré au développement local notamment à la réalisation des infrastructures dans les Communes pour améliorer les conditions de vie des populations et le fonctionnement du Ministère au niveau Central et au niveau décentralisé. Selon ses explications, plus de 16 milliards FCFA seront accordés aux communes. « En 2021, c’est 16 milliards FCFA pour les investissements. Pour le fonctionnement, l’Etat apporte 10 milliards FCFA aux Communes. Ces ressources sont utilisées par les Maires », a précisé le ministre.

M. M.

26 novembre 2020 par