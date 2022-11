Près de 21 milliards F pour la justice

Le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme Sévérin Maxime Quenum était face aux députés de la commission budgétaire, lundi 21 novembre 2022, dans le cadre de la présentation des grandes lignes du projet de budget 2023 de son département ministériel.

Le projet de budget, exercice 2023 du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme est estimé à 20.921.226.118 FCFA.

Le ministère ne dispose plus de projets dans son portefeuille d’investissement public au titre de 2022.

Le projet d’appui à l’amélioration de l’accès à la justice et à la réédition des comptes cofinancé par le budget national et le PNUD arrivant à échéance le 31 décembre 2023, le ministère a inscrit trois nouveaux projets à son programme d’investissements.

M. M.

22 novembre 2022 par ,