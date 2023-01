Porto-Novo acquise à la victoire du BR

Une géante caravane du parti Bloc Républicain (BR) a sillonné toute la ville de Porto-Novo, jeudi 5 janvier 2023, pour porter le message des candidats du parti en lice aux populations. C’est avec la participation des candidats et leaders du parti BR dans la 19è Circonscription Electorale.

A quelques heures de la clôture de la campagne des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, le parti Bloc Républicain (BR) a organisé une caravane à Porto-Novo. Des motocyclistes habillés en vert, couleur du parti BR, précédés d’une colonne de voitures et d’un camion-podium tous décorés à l’effigie du parti ont sillonné la ville capitale, jeudi 5 janvier 2023.

La géante caravane a pris départ de Katchi dans l’après-midi, a traversé les principales artères de toute la ville de Porto-Novo puis a pris fin dans la nuit au point de départ. Le nombre de participants augmentait au fur et à mesure que la caravane évoluait. Arrivés aux points stratégiques de la ville notamment les marchés, les caravaniers lancent en langue goun le slogan ‘’c’est le cheval blanc !’’ pour indiquer le choix utile à faire lors du vote du dimanche 8 janvier prochain. « La ferveur dans la ville y est », a remarqué Sofiatou Onifadé Baba Moussa, candidate aux législatives et 1ère titulaire au titre des candidatures réservées aux femmes dans la 19è Circonscription Electorale.

« Nous avons reçu une très bonne approbation, le soutien, l’accompagnement de toute la population de Porto-Novo (…). Ça veut dire tout simplement que Porto-Novo est vraiment au vert. Porto-Novo bouge dans la cadence du Bloc Républicain. Porto-Novo est prêt pour le dimanche prochain pour faire en sorte que la victoire soit de notre côté », a indiqué Sofiatou Schanou, candidate 1er titulaire dans la 19è Circonscription Electorale.

Pour la ministre Adidjatou Mathys, leader du parti Bloc Républicain dans la 19è (Porto-Novo, Adjarra, Aguégués, Sèmè-Podji), c’est une « caravane imposante. (…) Une caravane qui annonce une bonne nouvelle pour le Bloc Républicain au soir du 8 janvier 2023 ». La ministre a saisi l’occasion pour « inviter toutes les populations du Bénin en général, de la 19è Circonscription Electorale en particulier, notamment Porto-Novo à monter sur le cheval blanc cabré, (…) le cheval qui va conduire les Béninois heureux vers la prospérité et notre cher et beau pays le Bénin ». « Nous allons pouvoir travailler pour eux aux côtés du Chef de l’Etat », a indiqué Adidjatou Mathys.

« Votez le développement des femmes, l’émancipation des femmes ; votez pour l’emploi des jeunes et votez surtout pour l’avenir radieux de notre pays pour lequel le Bloc Républicain ne cesse de travailler à travers les jeunes, les femmes qu’il est en train de vouloir envoyer à l’Assemblée nationale pour résoudre les gros problèmes », a lancé Sofiatou Onifadé Baba Moussa à l’endroit des électeurs dans le cadre du scrutin du dimanche 8 janvier prochain.

Marc MENSAH

