Port de galons de commissaire divisionnaire et de commissaire principal à la police

Plusieurs officiers de la police républicaine ont été promus lundi mardi 02 avril 2024, aux grades de « commissaire divisionnaire » et de « commissaire principal » de police. La cérémonie de port de galons a été présidée par Soumaïla YAYA, directeur général de la police républicaine.

De nouveaux commissaires divisionnaires et commissaires principaux à la police. Au nombre de 08, ils ont porté leurs galons mardi 02 avril 2024 au cours d’une cérémonie présidée par le DGPR, Soumaïla YAYA. On dénombre parmi les récipiendaires, 06 commissaires divisionnaires de police. Il s’agit de BANDELE COFFE Nicolas Ganinou, DOSSO Ousmane, YEHOUENOU Jules Macaire, CHABI Bio Elie, AKODJENOU Olaoré Waïdi, et AWADIDA Sènakpon François. ADJEKOSSI Emile et BOULE Amidou Eugène quant à eux ont accédé au grade de commissaire principal de police au titre du deuxième trimestre de l’année 2024, comme les autres officiers.

« La promotion de ces officiers supérieurs de la Police républicaine à ces différents grades, est le fruit non seulement de leurs anciennetés, mais également la reconnaissance de leurs mérites et compétences, l’expression de leurs valeurs intrinsèques, la détermination dans l’effort et la disponibilité au service », renseigne la police républicaine à travers une publication.

