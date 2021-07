Plusieurs villages dans le noir, 4 blessés et des dégâts

Les dégâts causés par une camionnette d’essence qui a pris feu, lundi 28 juin dernier, à Ségbana (département de l’Alibori), sont toujours visibles dans la commune et villages environnants.

La commune de Ségbana et plusieurs villages environnants dans le département de l’Alibori sont dans le noir depuis mercredi 30 juin et le resteront ce jeudi 1er juillet 2021, le temps que dureront les travaux de réfection et de remplacement des installations électriques. Et pour cause, une camionnette transportant plusieurs bidons d’essence a pris feu lundi dernier à Ségbana. Il a fallu 5 heures d’intervention aux sapeurs-pompiers pour arriver à circonscrire les flammes. Mais on a enregistré quatre (04) personnes gravement blessées, plusieurs câbles et poteaux électriques de la Société Béninoise d’Energie Electrique (Sbee) endommagés plongeant dans le noir la commune de Ségbana et ses environs.

Le véhicule est entièrement consumée, a rapporté Frissons radio.

La Sbee a annoncé que la réfection et le remplacement des câbles et poteaux électriques endommagés par l’incendie sont en cours et vont durer deux (02) jours, mercredi 30 juin et jeudi 1er avril 2021, pour un retour de l’énergie électrique à la normale.

Quant aux quatre (04) blessés, ils suivent actuellement des soins, a précisé la même source.

Marc MENSAH

