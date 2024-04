Plusieurs habitations décoiffées après un orage à Abomey-Calavi

A Yêvié-Nougo, une localité située dans l’arrondissement de Zinvié, commune d’Abomey-Calavi, les populations sont dans le désarroi. Le vent violent qui a précédé la petite pluie de la nuit du mardi 02 au mercredi 03 avril 2024, a fait de nombreux sans abris. Plusieurs habitations ont été décoiffées.

Des populations sans abri depuis ce mercredi 03 avril 2024 à Yêvié-Nougo, village situé dans l’arrondissement de Zinvié. Ceci, à cause de l’orage qui s’est abattu sur la localité dans la nuit du mardi au mercredi 03 avril 2024. Pas de blessé ni de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes.

Plusieurs habitations ont été décoiffées. L’on estime le nombre de maisons décoiffées et/ ou écroulées à environ une centaine. Le collège d’enseignement général du village n’a pas été épargné. Une situation qui plombe l’éducation des apprenants.

La situation selon le chef du village, a également affecté des orphelins et des veuves qui, faute de moyen, dormiront à la belle étoile. Jean Akotegnon Bekpon dans un entretien à La Nation pense contacter le Centre de promotion sociale car, dit-il, la mairie à elle seule ne peut tout faire. Il a par la même occasion invité les bonnes volontés à venir en aide aux familles victimes de cette catastrophe naturelle.

F. A. A.

5 avril 2024 par ,